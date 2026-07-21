Blokaderi policajca oterali u smrt! Pokret Kreni-promeni surovo targetirao Vasilija Lalovića
Nesrećni pripadnik MUP-a Srbije digao je ruku na sebe nakon što je od ogranizacije na čijem je čelu Savo Manojlović lažno optužen da je učestvovao u navodnom prebijanju ljudi u Valjevu
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