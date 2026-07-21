U požaru koji je danas izbio u stanu u Ulici Baja Sekulića u Danilovgradu stradala je V. K. (66), potvrđeno je portalu Dan iz Uprave policije.

Požar je prijavljen nešto pre 15 sati, a nakon intervencije vatrogasaca je lokalizovan.

U stanu je, nažalost, policija zatekla V. K. koja nije davala znake života.

- Na terenu su vatrogasci, policija, nadležni tužilac i veštak za požare - kazali su iz OKC UP.

O događaju je obavešten državni tužilac, dok nadležni organi preduzimaju dalje mere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti ovog slučaja.

Alo/Dan/Pobjeda

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