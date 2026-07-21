Policijski službenik Vasilije Lalović (33), čije su ime i fotografija prošle godine objavljeni na društvenim mrežama uz optužbe da je učestvovao u navodnom prebijanju demonstranata u Valjevu, tragično je okončao život - preneo je portal Oslobođenje.



Lalovićevo ime, prezime i fotografija počeli su da se šire društvenim mrežama posle nasilnih nereda u Valjevu u avgustu 2025. godine. Objave su ga dovodile u vezu sa navodnim prekoračenjem policijskih ovlašćenja, iako njegov advokat tvrdi da je bilo jednostavno proveriti da on toga dana nije ni boravio u tom gradu.

Prema rečima njegovog advokata, Nikole R. Jovanovića, Lalović je zbog objava dobijao brojne uvrede i pretnje, nakon čega je zajedno sa kolegama podneo krivičnu prijavu kako bi dokazao da su optužbe protiv njega neistinite. Advokat navodi da nadležno tužilaštvo do njegove smrti nije postupilo po toj prijavi.

Povodom tragedije i objava koje su usledile nakon nje, advokat pokojnog policajca Nikola R. Jovanović oglasio se saopštenjem koje prenosimo u celosti:

– Imam obavezu da se ovom prilikom obratim javnosti u vezi sa objavom koja je postavljena na društvenoj mreži Iks sa naloga pod nazivom Stefa Petrov (@sstefannus) sledeće sadržine: „Lalović koji je mučio našu decu se UBIO. Ostali će ODGOVARATI“, a ispod koje se nalazi slika sa tekstom u kome je, između ostalog, navedeno da je u navodnom batinjanju građana Valjeva učestvovao policajac Lalović iz PS Priboj. Komentari ispod pomenute objave su takvi da ih normalan čovek teško može shvatiti, jer se u njima slavi jedna tragedija i bez ikakve provere šire dezinformacije kojima se kalja ugled jednog časnog policijskog službenika Vasilija Lalovića.

– Kako bi se i javnost upoznala sa činjenicama, ukratko ću objasniti da je nakon događaja u Valjevu iz meseca avgusta 2025. godine, kada su huligani, ne deca, studenti, mirni demonstranti, već huligani, napali policiju Molotovljevim koktelima, pirotehničkim sredstvima, kamenjem i metalnim štanglama, na društvenim mrežama krenula serija objava u kojima su targetirani policajci koji su navodno prekoračili svoja ovlašćenja prilikom intervencije i uspostavljanja javnog reda i mira.

– Jedan od tih čestitih pripadnika snaga bezbednosti koji je pretrpeo pretnje i uvrede preko Fejsbuka i Instagrama jeste i Vasilije Lalović, pripadnik PS Priboj koji je, nažalost, tragično okončao svoj život sa samo 33 godine. Dana 15. avgusta 2025. godine putem društvenih mreža prvo je objavljeno njegovo prezime, potom puno ime i prezime, zatim fotografija, a pretnje i uvrede koje je dobijao nizale su se. Imao sam tu čast da sam sa njegove strane bio opunomoćen da ga zastupam u postupcima vezanim za konkretne događaje, u kojima je želeo da dokaže svoju nevinost, i iz tog razloga osećam potrebu da javnost bude upoznata sa istinom koju on nije stigao da ispriča.

„Uopšte nije bio u Valjevu“

Jovanović naglašava da Lalović nije ni bio u Valjevu u vreme događaja zbog kojih je kasnije javno optuživan.

– Gospodin Vasilije Lalović se prilikom dešavanja u mesecu avgustu 2025. godine uopšte nije nalazio u Valjevu, a kamoli da je učestvovao u bilo kom tobože nezakonitom postupanju. Da je iko od građana ili istraživačkih novinara želeo istinu, to je mogao da proveri i utvrdi. Ali ne, očigledno je lakše bilo pokušati da na stub srama stave jednog čestitog čoveka i policajca, onog koji je zadužen za bezbednost svih nas. To im nije uspelo i neće im nikad uspeti, zato se mora čuti jedina istina. Deo javnosti je retoriku koja podrazumeva blaćenje svih policajaca, pa i njega lično, bezrezervno prihvatio i proganjanje mladog čoveka je započelo, dok se količina uvreda i pretnji uvećavala iz dana u dan.

Advokat tvrdi da postupak pokrenut nakon prijave koju je Lalović podneo nije dobio odgovarajući epilog.

– Policajac Lalović, kao i svaki pošteni građanin ove države, zajedno sa svojim kolegama podneo je krivičnu prijavu kako bi ukazao na istinu, ali javni tužilac još uvek nije postupio po njoj. Valjda ima neka preča posla ili smatra da nije tako strašno kada neko preti pripadniku snaga bezbednosti naše države, a možda je i pritisak javnosti takav i toliki da se jednostavno boji da radi svoj posao. Stvoren je utisak da je maltene neophodno da se policijski službenici vređaju, proganjaju, da im se preti i da se sa njima narod fizički obračuna. U takvoj atmosferi linča lakše je bilo da se taj predmet, kolokvijalno rečeno, „ostavi sa strane“ i možda sačeka neko bolje vreme. Pokojni Lalović to nije dočekao, ali verujem da ćemo mi uspeti da dokažemo i pokažemo pravu stranu priče, i zbog njega i zbog svih nas.

Laž o navodnoj smrti dečaka nastavila da se širi

Jovanović je podsetio i na ranije tvrdnje da je policija tokom nereda u Valjevu navodno pretukla dečaka do smrti, navodeći da je ta informacija bila neistinita, ali da za njeno širenje niko nije odgovarao.

– Inače, brutalna laž koja je izrečena i odnosila se na to da je policija navodno do smrti pretukla dečaka u Valjevu prilikom nereda koje su huligani izazvali u avgustu mesecu 2025. godine i dalje se širi u javnom prostoru. A širi se zbog toga što za to još uvek niko nije odgovarao. Ni lice koje je tu neistinu objavilo, pa ni oni koji su u javnosti nastavili da pronose tu laž. Za njih, izgleda, postoji nešto blaži kriterijum, njih nema po društvenim mrežama, njima se ne preti, ne trpe uvrede. Tu se jedan deo javnosti nije baš nešto previše potresao kada se saznalo da je neko slagao i nije te osobe stavio na stub srama. Naprotiv, na njih se maltene blagonaklono gleda u pojedinim krugovima.

„Ko je sebi dao pravo da lažno prijavi časnog momka?“

Advokat ističe da se među osobama obuhvaćenim krivičnom prijavom o postupanju policije našao i Lalović, uprkos tome što, prema njegovim tvrdnjama, nije bio na mestu događaja.



– U krivičnoj prijavi koja je povodom predmetnog slučaja podneta od strane pojedinih lica i po kojoj, ni manje ni više, postupa Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, jedan od prijavljenih jeste i sada pokojni Vasilije Lalović. Policajac, profesionalac, ponos ove zemlje koji, ponavljam, nije ni bio u Valjevu kada su se dogodile nemile scene. Ko je to dao sebi za pravo da lažno prijavi ovog časnog momka? Zbog čega? Da li će javnost sada osuditi one koji su to učinili? Mora da dođe do javne osude svih koji šire laži, neophodno je da istina izađe na videlo i da se zna da je Vasilije Lalović bio primer časnog, moralnog čoveka i profesionalca u svom poslu – zaključio je Jovanović.

Tragedija Vasilija Lalovića ponovo je otvorila pitanje odgovornosti za javno objavljivanje identiteta, fotografija i neproverenih optužbi. Istraga treba da utvrdi sve okolnosti njegove smrti, ali činjenica da su se i nakon tragedije pojavile poruke likovanja pokazuje koliko daleko mogu da odu politička mržnja, dehumanizacija i odsustvo elementarne ljudskosti. Posebno pitanje ostaje za nadležne: ko će i kada odgovarati ukoliko se utvrdi da je jedan policajac javno proganjan i krivično prijavljen za događaj kojem nije ni prisustvovao?

Izvor: 24sedam