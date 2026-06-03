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Organizovani kriminal

Tamari Zvicer policija zaplenila radio vezu, dron i auto: Detalji pretresa vile Radoja Zvicera u Kotoru, pogledajte šta je sve pronađeno

Oglasila se crnogorska policija o velikoj akciji u kojoj je juče izvršen pretres u ukupno 30 objekata povezanih sa kavačkim klanom

 
Autor:  Milica Krstić
03.06.2026.15:58
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Tamari Zvicer policija zaplenila radio vezu, dron i auto: Detalji pretresa vile Radoja Zvicera u Kotoru, pogledajte šta je sve pronađeno
Foto: Printscreen | AI ilustracija
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U velikoj akicji koju je juče Uprava policije sprovela na području Kotora i Tivta, uz podršku Posebne jedinice policije i u saradnji sa Specijalnim državnim tužilaštvom Crne Gore, izvršen je pretres više desetina objekata za koje se sumnja da ih koriste pripadnici kavačkog klana, među kojima su vila i stambena zgrada odbeglog vođe klana Radoja Zvicera i članova njegove porodice.

Od Zvicerove supruge Tamare, kako je saopšteno iz policije, oduzeti su automobil, ručna radio veza, metalna palica na razvlačenje, dva elektrošokera, elektronski uređaji, dron i drugi predmeti, dok su pretresom kuće koju koristi B.K. pronađeni i privremeno oduzeti: samostril, balistički prsluci i dva vozila.

Jedna osoba je, kako je saopšteno, uhapšena, a u akciji policije oduzeti su i oružje, droga, i novac.

TAmara Zvicer

- Tom prilikom izvršeni su pretresi više od 30 objekata, uključujući stambene jedinice, poslovne prostore i pomoćne objekte koje koriste povezana lica. Tokom pretresa pronađeni su i oduzeti pištolj sa brušenim serijskim brojem, oko pola kilograma marihuane i kokaina, osam vozila, kao i novac u iznosu većem od 8.000 evra - navodi se u saopštenju crnogorske policije.

Dodaje se da su tokom preduzetih aktivnosti zatečeni i kontrolisani strani državljani koji su boravili ili obavljaju određene aktivnosti kod članova kavačkog klana, pri čemu će nekima od njih, iz razloga unutrašnje bezbednosti, biti prekinut odnosno otkazan privremeni boravak u Crnoj Gori.

Tamari Zvicer

- Policijski službenici su lišili slobode N.K. iz Kotora kod kojeg je pronađen i oduzet pištolj marke Heckler & Koch, sa brušenim fabričkim brojem i okvirom sa 13 komada municije, kao i kokain i 28 tableta sa liste opijata. Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru protiv N.K. će biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija - saopšteno je iz policije. i

 U saopštenju se navodi i da je pretresom stana koji koristi B.M. pronađeno je i oduzeto blizu pola kilograma marihuane i kokaina.

 - U drugom objektu koji koristi ovo lice pronađeno je i oduzeto oko 3.000 evra. O događaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici. Pretresom objekta koji koristi strani državljanin pronađen je novac u iznosu od 5.350 evra, a od istog su oduzeti elektronski uređaji i vozilo radi daljih provera - dodaje se. 

 Iz crnogorske policije potvrđeno je da je izvršen i pretres vile Radoja Zvicera i jedne stambene zgrade koja se dovodi u vezu sa njim, a od Zvicerove supruge Tamare oduzeti su vozilo, ručna radio veza, metalna palica na razvlačenje, dva elektrošokera, elektronski uređaji, dron i drugi predmeti, dok su pretresom kuće koju koristi B.K. pronađeni i privremeno oduzeti: samostrel, balistički prsluci i dva vozila.

Podsetimo, vila porodice Zvicer u mestu Kavač u Kotoru bila je na udaru policije i u februaru ove godine, kada je policija od supruge vođe klana oduzela četiri automobila vredna pola miliona evra.

 

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