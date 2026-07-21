Radnica V. R. (61) teško je povređena nakon što je pala kroz otvoreni prostor sa trećeg na drugi sprat magacinskog dela objekta preduzeća "Put Gross" u Bijelom Polju.

Nesreća se dogodila tokom jučerašnjeg dana, a dežurni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju sinoć je obavio uviđaj u krugu preduzeća u Industrijskoj ulici.

Povređena žena je najpre zbrinuta u Opštoj bolnici u Bijelom Polju. Nakon obavljenih pregleda, zbog težine povreda hitno je transportovana u Klinički centar Crne Gore u Podgorici, gde je nastavljeno njeno lečenje.

Uviđaj je izvršen u prisustvu veštaka iz oblasti zaštite na radu i službenika Odeljenja bezbednosti Bijelo Polje. Iz Osnovnog državnog tužilaštva saopšteno je da će tačan uzrok pada biti poznat nakon sprovedenih veštačenja, prikupljanja potrebnih dokaza i utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je došlo do nesreće.

Nadležni organi utvrđuju i da li su u magacinskom prostoru bile primenjene sve propisane mere zaštite i bezbednosti na radu.

Alo/Sandžak Danas

BONUS VIDEO