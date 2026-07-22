Porodični odmor u Grčkoj završio se nezamislivom tragedijom. U direktnom sudaru putničkog automobila i cisterne poginuli su roditelji i njihova mala ćerka. Njihova druga, sedmogodišnja ćerka jedina je preživela nesreću i u bolnici se bori za život.

Konstantin Sirbu (35), njegova supruga Lucija i njihove dve ćerkice kobnog 15. jula krenuli su na plažu kada je na putu između Nee Mudanje i Nikitija, na grčkom poluostrvu Halkidiki, došlo do razornog sudara.

Lucija i beba poginule su na mestu nesreće, dok su Konstantina spasioci izvukli iz smrskanog automobila i prevezli u bolnicu u gradu Poligiros. Uprkos velikim naporima lekara, nekoliko sati kasnije podlegao je povredama.

Preživela samo njihova ćerka

Sedmogodišnja ćerka supružnika zadobila je teške povrede. Sa mesta nesreće helikopterom je prebačena u bolnicu u Solunu, gde se i dalje nalazi u kritičnom stanju. Devojčica je jedini preživeli član porodice. Njeni rođaci sada se nadaju čudu i mole se za njen oporavak.

Porodica je poreklom iz grada Strašeni u Moldaviji. Na more su krenuli nakon rođenja drugog deteta i to je trebalo da bude njihov odmor iz snova. Rođaci su Luciju i Konstantina opisali kao složne, vredne i dobre ljude.

Gradonačelnica Valentina Kasijan pozvala je javnost da pomogne porodici u prikupljanju sredstava za prevoz tela tri žrtve nazad u Moldaviju.

"Najozbiljnije apelujem na sve koji mogu i žele da pomognu da uplate donacije na račune otvorene isključivo za prikupljanje pomoći, uz saglasnost porodice. Svaki cent je važan, svaka dobra misao i svako deljenje ove poruke predstavlja stvarnu podršku u ovim trenucima strašne tragedije", poručila je.

Tačan uzrok tragičnog sudara istražuju grčke vlasti.

Telegraf