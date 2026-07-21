Evropska policijska služba (Evropol) saopštila je danas da je u saradnji sa policijskim službama četiri evropske države razbijena balkanska mreža za krijumčarenje migranata koja je koristila rentirana vozla za ilegalni prevoz ljudi u Italiju.

U saopštenju se navodi da su nadležne bezbednosne službe Bugarske, Grčke, Holandije i Rumunije u saradnji sa Evropolom sprovele koordinisanu akciju protiv organizovane kriminalne grupe osumnjičene za krijumčarenje migranata kroz Balkan korišćenjem iznajmljenih, ukradenih ili lažno registrovanih vozila.

Akciju su predvodile grčke vlasti uz podršku Evropola, a cilj je bio razotkivanje i razbijanje kriminalne mreže koju su uglavnom činili sirijski i egipatski državljani zaduženi za organizovanje ilegalnog transporta migranata iz Grčke preko Bugarske i Rumunije do Italije.

Dodaje se da su operativne aktivnosti sprovedene u Solunu i Atini (Grčka), Sofiji (Bugarska), Bukureštu (Rumunija) i Eten-Leru (Holandija) i da je u njima uhapšeno ukupno sedam osumnjičenih osoba, pet u Grčkoj i po jedna u Bugarskoj i Holandiji, povezanih sa 12 slučajeva krijumčarenja migranata otkrivenih između februara i jula 2026. godine.

Migranti su bili uglavnom egipatski, irački i sirijski državljani koji su želeli da se domognu Italije preko kriminalne mreže koja je delovala preko svojih specijalizovanih ćelija u Grčkoj, Bugarskoj i Rumuniji zaduženih za koordinaciju krijumčarskih ruta.

Podrška Evropola je tokom cele istrage omogućavala razmenu i analizu operativnih i obaveštajnih podataka i pomoć nacionalnim vlastima da pouzdano identifikuju veze između slučajeva i izgrade potpunu obaveštajnu sliku o kriminalnoj mreži.

Na dan akcije, Evropol je poslao u Grčku svog eksperta sa mobilnom kancelarijom što je omogućilo istražiteljima da u realnom vremenu proveravaju operativne podatke u bazama Evropola, da brzo otkrivaju nove tragove i podržavaju proces koordinacije između učesnika.

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