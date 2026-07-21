Bivši policijski službenik optužen je da je silovao tinejdžerku u policijskoj stanici u Novom Južnom Velsu nakon što je došla da pozajmi policijsku kapu za kostim.

David Robert Blekburn (56) optužen je za teška krivična dela u vezi sa navodnim incidentom koji se dogodio 1998. godine u jednom ruralnom mestu u blizini granice između australijskih saveznih država Novi Južni Vels i Viktorija.

Tokom uvodne reči tužilaštva pred porotom u Okružnom sudu u Sidneju u ponedeljak, navedeno je da su se Blekburn i tada sedamnaestogodišnja devojka prethodno sreli u više navrata, prenosi news.com.au.

Tužilaštvo tvrdi da je devojka, čiji identitet ostaje zaštićen iz pravnih razloga, u oktobru 1998. godine došla u policijsku stanicu kako bi uzela policijsku kapu za kostim.

Prema navodima tužilaštva, Blekburn joj je rekao: "Ne odlaziš još." Zatim ju je navodno poljubio, bez njenog pristanka joj stavio jezik u usta i imao seksualni odnos s njom bez njenog pristanka.

Poroti su predstavljena i dva prethodna susreta između Blekburn, koji je tada imao 28 godina, i tinejdžerke koja je tada imala 17.

Ranije tokom 1998. godine, Blekburn i još jedan policijski službenik navodno su ponudili devojci i njenoj prijateljici da ih odvezu kući, ali su im rekli da prethodno moraju da svrate u policijsku stanicu.

Dok su bile tamo, prema navodima iznetim pred sudom, dvema prijateljicama je navodno ponuđeno alkoholno piće koje je bilo zaplenjeno, nakon čega im je organizovan obilazak policijske stanice.

Drugom prilikom, kako je rečeno poroti, Blekburn je navodno pokupio devojku iz jednog lokalnog paba.

Nakon što ju je vozio u policijskom automobilu, navodno joj je stavio lisice na ruke i bez njenog pristanka joj stavio jezik u usta, rečeno je na sudu.

Na sudu je rečeno da je navodna žrtva slučaj prijavila policiji države Viktorija 2016. godine, a da se policija Novog Južnog Velsa pridružila istrazi pet godina kasnije.

Blekburn je uhapšen 2023. godine i optužen za dve tačke optužnice za seksualni odnos bez pristanka.

Takođe je optužen za dve tačke optužnice za nepristojni napad i jednu tačku optužnice za zloupotrebu službenog položaja.

Branilac optuženog, advokat Metju Džonson, rekao je poroti u ponedeljak da se sve optužbe odlučno osporavaju i da Blekburn negira navode tužilaštva.

Džonston je rekao da nije sporno da je njegov klijent bio policijski službenik, ali da negira bilo kakav seksualni odnos ili zloupotrebu službenog položaja.

Poroti je poručio da veoma pažljivo razmotri da li navodna žrtva zaista ima sopstvena sećanja na događaje ili je na njih uticao telefonski razgovor sa jednim policijskim službenikom 2020. godine.

Sudija Hu Bejker podsetio je porotu da teret dokazivanja ostaje na tužilaštvu, koje mora da dokaže optužbe. Suđenje se nastavlja.

Alo/Telegraf

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