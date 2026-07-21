Za usvajanje deklaracije glasalo je svih 18 odbornika koji su prisustvovali izjašnjavanju. Protiv nije glasao niko, a nije bilo ni uzdržanih.

Predstavnici Pokreta Evropa sad napustili su salu pre glasanja, kao i nezavisni odbornik Saša Ječmenica, dok odbornici Demokratske partije socijalista nisu prisustvovali posebnoj sednici lokalnog parlamenta.

Posle prebrojavanja glasova, predsedavajuća je konstatovala da je Skupština opštine Pljevlja sa 18 glasova „za”, bez glasova „protiv” i bez uzdržanih, donela Deklaraciju o poništenju i nepriznavanju odluke o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti lažne države Kosovo.

Inicijativu za održavanje posebne sednice podneli su odbornici Demokratske narodne partije. Predlog je pre sednice podržala natpolovična većina predstavnika u lokalnom parlamentu.

U deklaraciji se izražava zabrinutost zbog položaja srpskog i crnogorskog stanovništva na Kosovu i Metohiji i ocenjuje da su vlade Crne Gore od obnove nezavisnosti ignorisale većinsko raspoloženje građana prema kojem je južna srpska pokrajina sastavni deo Republike Srbije.

Lokalni parlament pozvao je Vladu Crne Gore, na čelu sa premijerom Milojkom Spajićem, da vodi uravnoteženu spoljnu politiku i da u međunarodnim organizacijama ne podržava odluke usmerene protiv interesa Srbije i većinskog raspoloženja građana Crne Gore.

Usvojenim dokumentom Pljevlja su potvrdila privrženost Povelji Ujedinjenih nacija, principima nepovredivosti suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, međunarodnom pravu i Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN.

Deklaracija predstavlja politički stav lokalnog parlamenta i zahtev nadležnim državnim institucijama da preispitaju i povuku odluku Vlade Crne Gore od 9. oktobra 2008. godine, kojom je priznata jednostrano proglašena nezavisnost takozvanog Kosova.

Odluka pljevaljskog parlamenta ima dodatnu političku težinu jer je doneta bez ijednog glasa protiv. Istovremeno, napuštanje sale predstavnika PES-a, kao i odsustvo DPS-a, pokazalo je da protivnici deklaracije nisu želeli da se neposredno izjasne protiv dokumenta kojim se potvrđuje teritorijalni integritet Srbije.

Posle Zete, Pljevlja su tako postala druga opština u Crnoj Gori koja je institucionalno osporila odluku o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti tzv. Kosova i otvorila pitanje njenog povlačenja na državnom nivou.