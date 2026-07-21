Jedna devojčica danas je doživela veliku traumu u blizini svoje kuće u naselju Obrada Lučića na periferiji Leskovca, kada ju je komšija (60) kidnapovao po izlasku iz prodavnice, potvrđeno je u leskovačkoj policiji.

Drama se odigrala oko 13 sati, posle čega je policija "okupirala" naselje, poznatije i kao Štrkovo naselje, a otmičara privela.

- Prema onome što smo čuli, ona je izašla iz prodavnice, a on je prišao i uvukao je silom u svoj automobil i strpao na zadnje sedište. Vrata je zaključao. Potom je prošao kroz dve ulice i uveo u svoju kuću. Nepoznato je kako je dete pobeglo iz njegove kuće, ali znamo da je utrčalo u dvorište komšija i daljih rođaka i počelo da vrišti - pričaju meštani.

Prema njihovim navodima, devojčica je bila istraumirana i nije tog momenta dala jasnu sliku celog događaja.

Iz dve kuće u naselju uzeti su snimci sa video nadzora, na kome se vidi osumnjičeni u atomobilu i, nejasno, dete na zadnjem sedištu.

Meštani ovog naselja kažu da su na razne načine sa osumnjičenim imali konfiliktne situacije, ali da ne znaju da je do sada učinio slično delo. Nezvanično je potvrđeno da će otmičaru biti procenjeno i njegovo psihičko stanje.

Alo/Jugmedia

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