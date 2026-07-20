Kontroverzni tiktoker i influenser Marko Radmanović iz Sremske Mitrovice, poznatiji pod nadimkom Faraon, priveden je 17. jula na informativni razgovor nakon što su se u javnosti pojavile sumnje da njegov novi muzički spot za pesmu "Žig zveri" sadrži sadržaj koji promoviše pedofiliju i zloupotrebu maloletnika.

Slučaj je izazvao burne reakcije na društvenim mrežama i u javnosti, gde brojni građani zahtevaju da nadležne institucije detaljno ispitaju sve okolnosti i utvrde da li postoje elementi za dalje postupanje.

Nakon privođenja, Marko Radmanović Faraon oglasio se putem svojih profila na društvenim mrežama, tvrdeći da je nakon informativnog razgovora pušten bez podnošenja bilo kakve prijave protiv njega. U svojim objavama uputio je oštre poruke medijima i građanima koji su kritikovali njegov rad i ponašanje, što je dodatno podstaklo polemike i izazvalo brojne reakcije u javnosti.

Sada je stiglo i zvanično saoptenje iz MUP-a koje prenosimo u celosti:

TikTok nalog lica poznatog pod nadimkom „Faraon“ ugašen je po zahtevu Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku Ministarstva unutrašnjih poslova, u nastavku postupanja u ovom predmetu, a sporni video-sadržaji su uklonjeni. Istovremeno, kompaniji Google upućen je zahtev za uklanjanje spornih sadržaja i preduzimanje odgovarajućih mera u vezi sa YouTube nalogom osumnjičenog, po kojem se očekuje postupanje u najkraćem roku. Podsećamo da su policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala odmah po prijemu prijave, u najhitnijem roku, identifikovali osumnjičeno lice i preduzeli sve mere i radnje iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova radi obezbeđenja dokaza i rasvetljavanja svih okolnosti ovog slučaja.

Policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala nastavljaju rad na ovom predmetu u saradnji sa Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. U toku je forenzičko veštačenje privremeno oduzetih elektronskih uređaja, kao i druge dokazne radnje u cilju potpunog utvrđivanja svih relevantnih činjenica, dok će o daljem procesnom statusu osumnjičenog, u skladu sa zakonom i na osnovu prikupljenih dokaza, odlučivati nadležno javno tužilaštvo.

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