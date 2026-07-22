Pentagon je Laboratoriji za primenjenu fiziku Univerziteta Džons Hopkins dodelio ugovor vredan 199.268.833 dolara za inženjersku istraživačko-razvojnu podršku programu LGM-35A Sentinel. Radovi će trajati do jula 2029, a ugovorom upravlja Centar za nuklearno naoružanje Ratnog vazduhoplovstva SAD u bazi Hil u Juti.

Sentinel je zamena za stare interkontinentalne balističke rakete Minuteman III, koje su u službi od 1970. godine. Reč je o kopnenoj komponenti američke nuklearne trijade, uz podmorničke rakete i dalekometne bombardere.

Program pod pritiskom zbog troškova

Glavni izvođač za izgradnju sistema je Northrop Grumman, ali je program već postao jedan od najspornijih u američkom vojnom budžetu. Procenjeni troškovi su sa 77,7 milijardi dolara iz 2020. skočili na više od 140 milijardi, što je rast od 81 odsto.

Taj skok je aktivirao postupak kongresne kontrole po pravilu Nunn-McCurdy, koji se pokreće kada veliki program značajno probije početne troškove. Pentagon je u julu 2024. ipak potvrdio da se program nastavlja, uz obrazloženje da bi razvoj potpuno novog sistema dodatno odložio povlačenje raketa Minuteman III.

Kašnjenje i problemi sa infrastrukturom

Najveći deo rasta troškova nije vezan za samu raketu, već za infrastrukturu na zemlji. Program traži modernizaciju komandnih i lansirnih objekata u 450 silosa u pet saveznih država, kao i postavljanje više od 7.500 milja novih kablova.

Zbog potcenjenog obima tih radova, prvi letni test je već pomeren sa plana za 2026. na mart 2028. Čvrst rok za to testiranje trenutno ne postoji.

Početno finansiranje u okviru ugovora iznosi 31.323.302 dolara iz budžetskih sredstava za istraživanje, razvoj, testiranje i evaluaciju za fiskalnu 2026. Laboratorija Džons Hopkinsa u program ulazi kao nezavisna tehnička podrška, u trenutku kada je Sentinel pod pojačanim nadzorom Kongresa i Pentagona.