Doktor Branimir Nestorović, lider pokreta „Mi, snaga naroda“, poručio je da blokaderi ne mogu da pobede predsednika Aleksandra Vučića, kao i da mu je Dejan Bodiroga potpuno neprihvatljiv kao plenumaški kandidat za poslanika.

Nestorović smatra da većina istraživanja pogrešno procenjuje blokaderske šanse za pobedu na izborima.

- Znači, po svim istraživanjima javnog mnjenja, studenski pokret ne može da pobedi na izborima, da se ne lažemo. Znači, to ko lansira 70 odsto, to je smešno i neodgovorno i to je manipulisanje ljudima. Sva istraživanja javnog mnjenja pokazuju da studenti maksimalno mogu da osvoje 30 odsto - rekao je Nestorović, i konstatovao da im fali više nego Vučiću.

On se osvrnuo i na Dejana Bodirogu, odnosno njegovo učešće na blokaderskoj listi.

- Meni je Bodiroga potpuno neprihvatljiv. On je bio odličan košarkaš, svaka čast kao čoveku. Ali njegovi stavovi su apsolutno meni neprihvatljivi. On je kao Zeleno-levi front skoro. Mislim, on jeste protivnik režima. A ne znači da je onaj ko je protivnik režima istovremeno po difoltu i dobar za Srbiju - naveo je Nestorović.

Borko Stefanović, u narodu poznatiji kao glavni potrčko političara tajkuna Dragana Đilasa, javno je napao Crtu, otkrivajući da u opozicionim krugovima niko više nikome ne veruje!

Rezultatima istraživanja koje je objavila Crta bavio se i Đilasov potrčko Borko Stefanović.

Dok su se godinama kleli u procene i istraživanja ove organizacije, sada, kada im je jasno da nemaju podršku naroda, Stefanović pere ruke i traži žrtvu za predstojeći poraz.

- Crta je izašla s istraživanjem koje pokazuje da je Vučić završio karijeru. Iskreno želim da je tako, ali moramo da se zapitamo ko će snositi odgovornost ako se to ne pokaže kao tačno - priznao je Stefanović u intervjuu za tajkunsku Novu S, pa direktno optužio Crtu da im je na izborima 2023. godine dala duplo više procenata nego što su stvarno osvojili!