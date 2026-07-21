Na uglu Sazonove ulice i Ulice vojvode Dragomira na Vračaru večeras je došlo do stravične saobraćajne nesreće kada je automobil naleteo na ženu koja se sa detetom nalazila na trotoaru.

Prema prvim informacijama, žena je zadobila veoma teške povrede. Jedna noga joj je potpuno otkinuta, dok je druga ostala da visi na delu kože. U kritičnom stanju kolima Hitne pomoći prevezena je u Urgentni centar, gde se lekari bore za njen život.

Dete koje je u trenutku nesreće bilo sa njom, prema dosadašnjim informacijama, nije zadobilo teške povrede i nalazi se van životne opasnosti.

Policija je obavila uviđaj, a saobraćaj u Sazonovoj ulici bio je obustavljen.

Istraga će utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do ove užasne nesreće.

Alo/Kurir

BONUS VIDEO