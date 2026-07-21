Na tržištu na kojem svake godine izlaze desetine hiljada novih naslova, logično je da pažnja čitalaca nije i ne može da bude ravnomerno raspoređena. Međutim top liste knjiga postoje i prilično su relevantni pokazatelji raspoloženja čitalačke publike.

Zbog čega tema koja se bavi bestselerima postaje mnogo više od inspiracije za sledeću kupovinu knjige, to može postati i svojevrsna sociološka anketa.

Istraživanje evropskog tržišta knjiga i čitalačkih navika, pokazalo je da među bestselerima žanrovska književnost, više nego dvostruko nadmašuje takozvanu opštu ili književnu fikciju, a da se posebno izdvajaju misterije i trileri. To nije teško prepoznati ni među 50 trenutno najtraženijih naslova na sajtu jedne od naših najvećih izdavačkih kuća - Vulkan izdavaštva. Pored trilera, izborom dominiraju ljubavni romani i knjige iz oblasti popularne psihologije.

A, kada su u pitanju bestseleri trenutno je aktuelna zanimljiva vikend akcija koja je izdvojila 50 najprodavanijih knjiga na vulkani.rs i ljubiteljima knjiga omogućava popust od čak 30 posto u okviru ove liste bestselera.

Šta se najviše čita u Evropi i Americi?

Analiza bestseler-lista sedam velikih evropskih tržišta pokazala je da su samo dva autora nosila više od trećine ukupnog izmerenog uticaja, vodeća je autorka trilera Frida Makfaden. dok je prvih deset zauzimalo gotovo 59 odsto prostora na vrhu lista.

Veliko istraživanje fenomena bestselera, zasnovano na podacima sa američkog tržišta, pratilo je 4.493 naslova koji su se tokom 410 nedelja pojavili na listama najprodavanijih knjiga New York Timesa. U svetu u kojem su svake godine u opticaju milioni knjiga i pojavljuju se stotine hiljada novih naslova, manje od 500 uspe da dospe na te liste. Četvrtina se na njima zadrži samo jednu nedelju, dok su knjige koje opstanu duže od godinu dana statistička retkost.

Istraživanje američkog tržišta knjiga pokazalo je da čitaoci pre svega biraju fikciju, a unutar nje priče snažno vođene zapletom. Misterije, krimi-romani i trileri izdvajaju se kao najpopularniji žanrovi, dok u publicistici dominiraju biografije, memoari i istorijske knjige. Žanrovska fikcija među bestselerima više nego dvostruko nadmašuje takozvanu opštu ili književnu fikciju.

Šta Evropa zapravo najviše čita?

Kada su u pitanju istraživaja ovog tipa u Evropi, ona pokazuju vrlo jasan obrazac. Psihološki triler je postao jedan od glavnih evropskih komercijalnih žanrova. Krimići i trileri Fride Makfaden i Dena Brauna pojavljuju se na vrhu različitih tržišta, bez obzira na jezik.

Serijali prodaju više od pojedinačnih knjiga. Pet od deset najvećih međunarodnih hitova pripada svetu Kućne pomoćnice, dok među vodećim naslovima imamo nastavke serijala Ričarda Ozmana, Rebeke Jaros, Sare Dž. Mas i Suzan Kolins.

Frida Makfaden: najubedljiviji fenomen godine

Kućna pomoćnica bila je najprodavanija knjiga godine u Francuskoj i Španiji, kao i u francuskom govornom području Belgije. Pojavila se među deset najprodavanijih knjiga na čak devet tržišta. Pet naslova ove američke autorke našlo se u zbirnoj Top 10 listi bestselera, a Francuska je obezbedila čak dve trećine ukupne prodaje tih pet knjiga. Prodala je ukupno 6,5 miliona primeraka ovih izdanja tokom godine. Njene knjige ostvarile su 64,41 milion evra prihoda, odnosno više od 31% vrednosti prodaje čitavog francuskog Top 50. Čuveni naslov Kućna pomoćnica (prvu knjigu iz globalno popularnog serijala) koji potpisuje Frida Makfaden, možete naći na aktuelnom, jedinstvenom vikend popustu od 30 posto na sajtu vulkani.rs