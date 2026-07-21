U prigradskom novopazarskom naselju Pazarište, na starom putu Novi Pazar-Tutin, dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali teretno vozilo i automobil marke "audi".

Prema prvim informacijama, vozač automobila zadobio je povrede i nakon ukazane prve pomoći prevezen je na bolničko odeljenje. On se trenutno nalazi na dijagnostici, nakon koje će biti poznati stepen i priroda povreda.

Na fotografijama sa mesta nezgode vidi se da je prednji dio automobila potpuno uništen, dok je u sudaru oštećena i kabina kamiona. Na mesto nesreće izašli su pripadnici hitnih službi, a povređeni vozač je uz pomoć medicinskih radnika i građana izvučen i smešten na nosila.

Zasad nema zvaničnih informacija o okolnostima pod kojima je došlo do sudara. Nadležni organi obaviće uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više detalja o uzroku ove saobraćajne nezgode. Vozačima se savetuje dodatni oprez na ovoj deonici, posebno zbog mokrog kolovoza i mogućeg usporenog odvijanja saobraćaja.

Alo/Sandžak Danas

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