Do teškog incidenta došlo je u selu Lukare kod Novog Pazara, kada je nakon kraće verbalne rasprave u saobraćaju mladić (26) fizički napao muškarca (61) koji je zadobio teške telesne povrede.

Incident je prijavljen nakon što je putnica u gradskom autobusu primetila grupu ljudi okupljenu pored puta, kao i muškarca koji nepomično leži na kolovozu. O svemu je odmah obaveštena policija, koja je zajedno sa ekipom Hitne pomoći izašla na teren.

- Po dolasku na lice mesta zatečen je muškarac sa ozbiljnim povredama glave, dok osumnjičeni u tom trenutku nije bio prisutan. Na kolovozu su bili vidljivi tragovi krvi, što je ukazivalo na ozbiljnost događaja - rekao je za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Povređeni H. S. (1965) hitno je prevezen u bolnicu u Novom Pazaru, gde su lekari konstatovali teške telesne povrede - prelome čeone i slepoočne kosti, kao i obostrano krvarenje na mozgu. Zbog težine povreda, transportovan je na dalje lečenje.

Brzom reakcijom policije identifikovan je i pronađen Dž. N. (2000), koji je potom priveden u službene prostorije.

Prema dosadašnjim saznanjima iz istrage, sukob je izbio nakon prepirke u saobraćaju, a osumnjičeni se tereti da je fizički napao oštećenog. Kako se nezvanično saznaje, u izjavi je naveo da je zadao jedan udarac zatvorenom šakom u predelu glave, nakon čega je muškarac pao i glavom udario o asfalt.

- Istraga je i dalje u toku i utvrđuju se sve okolnosti koje su prethodile incidentu, kao i tačan sled događaja, dodaje izvor upoznat sa istragom.

Po nalogu dežurnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda. Istraga se nastavlja.

