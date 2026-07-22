

Tuga! Devojčica stara svega dve godine iz beogradskog naselja Ovča preminula je nakon lavovske borbe u bolnici, pošto je prethodno pronađena bez svesti u odvodnom kanalu!

Kako saznajemo, velika porodična tragedija potresla je Ovču,jer je preminula dvogodišnja devojčica koja je dan ranije pronađena bez svesti u odvodnom kanalu u dvorištu porodične kuće. Uprkos brzoj reakciji roditelja i višesatnoj borbi lekara da joj spasu život, dete je podleglo teškim povredama, a nadležni organi sada utvrđuju kako je došlo do nesreće.

Prema dosadašnjim informacijama, drama se odigrala u petak, 17. jula, kada je devojčica u jednom trenutku nestala iz vidokruga svojih roditelja. Nakon užurbane potrage pronađena je u odvodnom kanalu u dvorištu porodične kuće, bez znakova svesti. Roditelji su odmah počeli da joj pružaju prvu pomoć, dok je istovremeno pozvana Hitna pomoć koja je dete hitno transportovala u Institut za majku i dete.

- Lekarski tim je po prijemu devojčice odmah započeo intenzivno lečenje i pokušao da stabilizuje njeno stanje. Nažalost, uprkos svim preduzetim merama i neprekidnoj borbi medicinskog osoblja, dvogodišnja devojčica je narednog dana izgubila bitku za život - navodi izvor.

O slučaju je odmah obavešten dežurni javni tužilac, koji je naložio sprovođenje detaljne istrage kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije. Takođe je određena obdukcija koja bi trebalo da pokaže tačan uzrok smrti i pruži odgovore na pitanja kako je dete završilo u odvodnom kanalu.

Policija prikuplja izjave i sve relevantne dokaze, dok će rezultati istrage utvrditi da li je u ovom slučaju bilo eventualnih propusta ili drugih okolnosti koje su dovele do smrtnog ishoda.

Tragična vest potresla je stanovnike Ovče, koji sa nevericom komentarišu nesreću u kojoj je ugašen život dvogodišnje devojčice. Nadležni ističu da će tek nakon završetka svih veštačenja i prikupljenih dokaza biti poznato šta se tačno dogodilo u porodičnom dvorištu tog kobnog dana.

Utvrđuju se okolnosti tragedije.

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