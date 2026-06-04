Reč je o Andrei Bostanici i Julijani Beregoi (Iuliana Beregoi), koje su već duže vreme u sukobu na društvenim mrežama.

Prema dostupnim informacijama, incident se dogodio u luksuznom restoranu kada su se obe influenserke našle na istom mestu sa članovima svojih porodica. Julijana je u restoranu bila prva, gde je večerala sa sestrom i dečkom, dok je Andrea stigla nešto kasnije u pratnji porodice.

Odnosi između njih dve već su mesecima bili narušeni zbog međusobnih optužbi i uvreda koje su razmenjivale na internetu, pa je susret uživo dodatno eskalirao situaciju.

Navodno je prvo došlo do verbalne rasprave, koja je ubrzo prerasla u fizički obračun. Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se guranje i razmena udaraca, a u sukob se uključuju i drugi članovi prisutnih porodica, što je dodatno pojačalo haos u restoranu.

Nakon incidenta, policija i hitna pomoć su brzo reagovali i stigli na lice mesta. Ipak, obe influenserke su kasnije nastavile da objavljuju sadržaj na svojim profilima, gde su iznosile međusobne optužbe i tvrdile da su one zapravo žrtve događaja.

U svojim objavama na Instagramu, Andrea je navela da je fizički napadnuta, dok je Julijana optužila drugu stranu da je započela sukob i napala njenu porodicu. Ove izjave dodatno su podelile njihove pratioce i izazvale veliki broj reakcija.

Slučaj je izazvao i sumnje kod dela javnosti, gde pojedini tvrde da je ceo incident možda insceniran radi pažnje i povećanja popularnosti. Ove tvrdnje dodatno su podgrejale raspravu na društvenim mrežama, gde se već godinama prati rivalitet između ove dve influenserke.

Iako nema zvanične potvrde svih detalja, slučaj je postao viralan i izazvao veliku pažnju širom regiona, posebno među mlađom publikom koja prati njihov rad na mrežama.