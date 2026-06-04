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Skandal decenije: Influenserke sa Balkana se brutalno potukle u restoranu – snimci izazvali haos na mrežama
Dve influenserke sa Balkana, koje na društvenim mrežama prate milioni ljudi, našle su se u centru velikog skandala nakon navodnog fizičkog sukoba u restoranu u Kišinjevu.
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Skandal decenije: Influenserke sa Balkana se brutalno potukle u restoranu – snimci izazvali haos na mrežama
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