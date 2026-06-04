Dečak (9) preminuo je u sredu 3. juna kada je, pod još neutvrđenim okolnostima, ostao zarobljen ispod betonskog poklopca kanalizacionog šahta u jednom dvorištu u Limanu u regionu Konstance.

Tragedija se dogodila oko 16 časova dok se dečak igrao u dvorištu.

Rumunska policija je dobila poziv da je dete zadobilo povrede u šahtu. Iako su spasilačke ekipe brzo stigle na lice mesta, za dete nije bilo spasa. Iz šahte je izvučen bez znakova života, a telo je poslato na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

U ovom trenutku nije tačno jasno kako je dečak uopšte dospeo u šaht - odnosno da li je nekako propao kroz betonski poklopac ili je neko šaht zatvorio dok je dete bilo unutra.

Tragedija je potresla čitavu zajednicu, a lokalci kažu da kod dvorišta gde je dečak stradao postoje brojni betonski poklopci zbog radova koji se izvode na tom području. Međutim, i dalje nije jasno kako je dete ostalo zarobljeno u šahti ispod samog poklopca.

Mediji navode da je preminuli dečak pohađao drugi razred osnovne škole, a lokalci ga opisuju kao dobro i poslušno dete. Policija je otpočela istragu zbog sumnje za ubistvo iz nehata. U ovom trenutku nije jasno ni u čijem društvu je dečak bio u trenutku tragedije.

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