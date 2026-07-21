Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas na auto-putu kod Zmajeva, iz pravca Subotice ka Novom Sadu.

Kako se vidi na fotografiji koju je objavila Instagram stranice nsuzivo.rs, prevrnula se cisterna pored puta.

- Zbrinut je muškarac (54), koji je nakon inicijalnog zbrinjavanja povreda, prevezen u UC na hirurgiju u svesnom stanju - izjavio je portparol Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, Zoran Krulj.

Kako se dodaje, vatrogasci su izvukli čoveka iz cisterne.

Trenutno nema informacija o stanju učesnika, kao ni o uzroku nesreće.

Nadležne službe su na terenu i više informacija će biti poznato nakon uviđaja.

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