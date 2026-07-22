Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je biometeorološku prognozu za sredu, uz upozorenje da vremenske prilike neće biti najpovoljnije za osetljive grupe stanovništva.

Prema prognozi, biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih osoba, zbog čega se savetuje dodatni oprez i redovno pridržavanje propisane terapije.

Astmatičari i srčani bolesnici među najugroženijima

Kako navodi RHMZ, posebna pažnja preporučuje se osobama koje boluju od astme, kao i srčanim bolesnicima, jer vremenski uslovi mogu doprineti pogoršanju njihovih tegoba.

Lekari i stručnjaci u ovakvim situacijama savetuju izbegavanje većih fizičkih napora tokom najtoplijeg dela dana, dovoljan unos tečnosti i redovno praćenje zdravstvenog stanja.

Meteoropate mogu očekivati ove tegobe

Osim hroničnih bolesnika, vremenske promene mogle bi da utiču i na osobe osetljive na promene vremena.

Prema biometeorološkoj prognozi, kao najčešće meteoropatske reakcije očekuju se:

reumatski bolovi,

poremećaji sna,

osećaj umora i smanjene koncentracije kod osetljivijih osoba.

Intenzitet simptoma može biti različit i zavisi od opšteg zdravstvenog stanja i individualne osetljivosti.

Vozačima se savetuje dodatni oprez

RHMZ u prognozi apeluje i na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno pažljivi.

Promene biometeoroloških uslova mogu uticati na koncentraciju, brzinu reakcije i opšte psihofizičko stanje, zbog čega se preporučuje opreznija vožnja, poštovanje saobraćajnih propisa i izbegavanje rizičnih situacija na putu.

RHMZ