Bizarna smrt na Menhetnu u centru Njujorka dobila je nastavak. Žena koja je izašla iz kola i posle par koraka upala u šaht i poginula zapravo je Albanka Donika Gocaj (56).

O tragičnom događaju ranije su izvestili brojni američki mediji. Prema rečima svedoka, žena je izašla iz automobila i samo nekoliko sekundi kasnije nestala u otvorenom električnom šahtu, dubokom oko tri metra, koji pripada kompaniji Kon Edison

- Zatvorila je vrata automobila i napravila korak napred. Odjednom je nestala - rekao je svedok Karlton Vud, prenosi Botasot.

Rekao je da je nekoliko građana odmah pokušalo da pomogne ženi dok su čekali da stignu ekipe Hitne pomoći. Prema njegovim rečima, neko je doneo i male merdevine, ali je dubina šahta onemogućila njeno izvlačenje.

- Vrištala je da umire - rekao je svedok.

Tešku akciju spasavanja organizovali su vatrogasci FDN, koji su koristili merdevine da uđu u rupu. Kada je izvučena, Donike Gocaj je bila bez svesti i nije pokazivala znake života. Hitno je prevezena u bolnicu, gde je proglašena mrtvom.

