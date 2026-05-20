Bizarna smrt na Menhetnu u centru Njujorka dobila je nastavak. Žena koja je izašla iz kola i posle par koraka upala u šaht i poginula zapravo je Albanka Donika Gocaj (56).

O tragičnom događaju ranije su izvestili brojni američki mediji. Prema rečima svedoka, žena je izašla iz automobila i samo nekoliko sekundi kasnije nestala u otvorenom električnom šahtu, dubokom oko tri metra, koji pripada kompaniji Kon Edison

- Zatvorila je vrata automobila i napravila korak napred. Odjednom je nestala - rekao je svedok Karlton Vud, prenosi Botasot.

Upala u šaht

Rekao je da je nekoliko građana odmah pokušalo da pomogne ženi dok su čekali da stignu ekipe Hitne pomoći. Prema njegovim rečima, neko je doneo i male merdevine, ali je dubina šahta onemogućila njeno izvlačenje.

- Vrištala je da umire - rekao je svedok.

Tešku akciju spasavanja organizovali su vatrogasci FDN, koji su koristili merdevine da uđu u rupu. Kada je izvučena, Donike Gocaj je bila bez svesti i nije pokazivala znake života. Hitno je prevezena u bolnicu, gde je proglašena mrtvom.

BONUS VIDEO

Dosije 192