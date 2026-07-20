Rumunija je naručila 12 vojnih helikoptera proizvođača Erbas, kao i isto toliko radara za protivvazdušnu odbranu francuske kompanije Tales, saopštilo je Ministarstvo oružanih snaga Francuske, prenosi danas Rojters.

Rumunija planira da ove nabavke finansira putem zajma odobrenog u okviru programa Bezbednosna akcija za Evropu (SAFE), koji je Evropska unija pokrenula u maju 2025. godine radi jačanja odbrambenih kapaciteta kontinenta, uz ukupan fond od 150 milijardi evra, navodi agencija.

Suočene sa sukobom u Ukrajini kao i sa smanjenim angažovanjem Sjedinjenih Američkih Država u odbrani EU, evropske vlade nastoje da ojačaju svoje kapacitete.Poljska je prva iskoristila zajmove iz programa SAFE u maju, podseća Rojters.

Prema navodima rumunskog medija Mediafaks, finansiranje ovih nabavki putem programa SAFE iznosi 852 miliona evra za helikoptere, kao i 258 miliona evra za radare, što čini ukupan iznos od nešto više od milijardu evra, prenosi Tanjug.

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