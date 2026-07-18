Tragičan događaj potresao je Konjic nakon što je tokom protekle noći u naselju Suhi Do pronađena mrtva muška osoba. Slučaj je evidentiran oko 2.40 sati, potvrđeno je iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Odmah nakon prijave na mesto događaja upućeni su pripadnici Policijske uprave Konjic, a uviđajem je rukovodila dežurna kantonalna tužiteljka Sanja Šurković.Ona je potvrdila da je uviđaj obavljen, ali da su pojedine istražne radnje nastavljene i tokom jutra. Policijski službenici rade na dodatnim operativnim merama kako bi bile utvrđene sve okolnosti ovog tragičnog slučaja.

Identitet preminulog muškarca zasad nije zvanično objavljen.

Alo/Sandžak Danas

BONUS VIDEO