Predsednika Srbije Aleksandra Vučića dočekalo je više hiljada građana u Vladimirovcima, uz aplauze, skandiranje "Aco, Srbine" i veliki broj ljudi koji su želeli fotografiju sa predsednikom.

Na početku obilaska Vučić se zahvalio na toplom dočeku i poklonima koje je dobio. Predsedniku je uručena posebno izvezena maramica uz odelo, dok mu je Udruženje žena Alibunar poklonilo majicu sa natpisom "Ujedinjena Srbija".

– Dobar dan, drago mi je što vas vidim – rekao je Vučić na početku obilaska.

Obilazeći štandove lokalnih zanatlija, predsednik je razgovarao sa izlagačima i pohvalio njihove proizvode.

– Sve najbolje vam želim, svaka čast – poručio je.

Ponovo pozvao na dijalog

Govoreći o političkoj situaciji, Vučić je rekao da je više puta pozivao političke protivnike na razgovor, ali da su, kako tvrdi, svaki put odbili dijalog.

– Posle izbora 2023. godine molio sam ih da razgovaramo. Kada su izgubili izbore u Beogradu, ponovo sam ih pozvao. Kada su krenuli protesti, opet sam ih pozvao. Nikada nisu želeli razgovor jer nisu imali šta da ponude. Ja sam uvek spreman da razgovaram – rekao je predsednik.

O slučaju Aleksandra Radića

Odgovarajući na pitanje novinara o Aleksandru Radiću, Vučić je rekao da poseduje informacije koje je dobio od nadležnih službi.

– Kada znate da je nešto izmišljotina i laž, onda tražite ko je sve to organizovao. Čudan je taj lanac, ali to je bio pokušaj da ljudi zamrze one koji ništa nisu učinili. Uradili su mnogo toga lošeg i negativnog i to je najteža posledica – rekao je Vučić.

Dodao je da očekuje da nadležni organi rade svoj posao i ponovio da ga zanima isključivo istina.

O incidentu u Subotici

Predsednik je osudio incident u Subotici, u kojem je, prema njegovim rečima, mlađi muškarac pljunuo starijeg čoveka.

– Pozivam ih na dijalog za šta god hoće. Da ljudi vide bolju atmosferu. Da ne bude kao u Subotici danas, da jedan mladi nečovek pljune starijeg čoveka i ne izvini mu se. Kad smo bili klinci, kada stariji uđe u autobus, morali ste da ustanete. Toliko su mržnje posejali, moramo da budemo ujedinjena Srbija – rekao je Vučić.

On je ponovio da, kako tvrdi, zvučni top nikada nije korišćen.

– Niko nikada nije koristio zvučni top i oni su to znali od početka. Vreme odgovornosti moralo je da dođe – rekao je.

Istorijska vest za Banat

Obraćajući se okupljenima, Vučić je rekao da ga je atmosfera u Vladimirovcima posebno dirnula.

– Hvala vam na ovako veličanstvenom dočeku. Da mi je neko rekao da će ovakva atmosfera biti u Južnom Banatu, ne bih mu verovao. Ovo je nešto najlepše što sam doživeo u poslednjih nekoliko godina. Ovaj današnji dan nikada neću zaboraviti – rekao je predsednik.

Najavio je nova ulaganja u Vladimirovac i opštinu Alibunar.

Kako je naveo, država će uložiti 15 miliona dinara u rekonstrukciju bunara u Vladimirovcu, izgraditi novu ambulantu, kao i potpuno obnoviti dve škole u opštini Alibunar, za šta će biti izdvojeno oko četiri miliona evra.

Govorio je i o železničkoj infrastrukturi, naglasivši značaj modernizacije pruge Pančevo–Orlovat–Opovo–Zrenjanin–Kikinda–Subotica.

Posle 14 godina stiglo "da" iz Rumunije

Vučić je saopštio i vest koju je nazvao izuzetno važnom za Srbiju i Južni Banat.

– Razgovarao sam sa predsednikom Rumunije i zamolio ga da nam kažu da li konačno možemo da gradimo brzu saobraćajnicu. Prvi put posle 14 godina dobio sam odgovor – da. To je velika vest za Srbiju i Južni Banat. Gradiće se brza saobraćajnica Beograd–Vršac, po završetku auto-puta Beograd–Zrenjanin. To su stvari koje menjaju budućnost – rekao je predsednik.

Najavio je i da će od 1. avgusta početi sniženje cena lekova, što će, kako je naveo, poboljšati životni standard građana.

"Ponosan sam na rezultate"

Vučić je rekao da je ponosan na razvoj Srbije u prethodnoj deceniji.

– Ponosan sam na puteve, pruge, škole, bolnice, veće plate i penzije. Ali nisam srećan zbog jedne stvari. Ne možemo da rešimo sve probleme, ali čovek će biti zadovoljan kada vidi da ga neko sasluša, pokaže pažnju i brigu – rekao je predsednik.

Dodao je da je Srbija sačuvala političku nezavisnost i da danas beleži jedan od najvećih privrednih rastova u Evropi.

Zahvalio građanima i poslao izbornu poruku

Na kraju obraćanja Vučić se zahvalio građanima na podršci tokom prethodnih godina.

– Hvala vam za svih ovih devet i nešto godina koliko sam predsednik. Beskrajno vas volim i poštujem. Onima koji su hteli da nam sruše državu poručujem – i vas volimo, ali ćemo da vas pobedimo na izborima. Nema stajanja i nema odmora dok ih ne pobedimo i dok ne osiguramo budućnost Srbije. Pobeda za Ujedinjenu Srbiju! Živela Srbija! – poručio je predsednik.