Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) poslala je danas izveštaj državama članicama, u kome je navela da je ponovila poziv Iranu da hitno obavesti Agenciju o tome kakva je trenutna situacija u vezi sa obogaćenim uranijumom koji poseduje Teheran, imajući u vidu da je prošlo skoro godinu dana od kako su SAD bombardovale iranska nuklearna postrojenja.

IAEA je u izveštaju navela i da poziva Iran da dozvoli nastavak inspekcija Agencije u potpunosti.

"Generalni direktor IAEA poručio je Iranu da je neophodno i hitno efikasno sprovesti Sporazum o zaštitnim merama Ugovora o neširenju nuklearnog oružja i da Iran ni pod kojim okolnostima ne može obustaviti njegovu primenu", preneo je Rojters pozivajući se na poverljivi izveštaj u koji je imao uvid.

Sredinom maja, agencije su prenele da je Iran spreman da pod međunarodnim nadzorom smanji nivo visoko obogaćenog uranijuma, odnosno da ga razblaži do nižih nivoa, ali da odbija da ga iznese iz zemlje.

Prema navodima izvora, Vašington zahteva da Iran preda zalihe uranijuma obogaćenog do 60 odsto, što Teheran odbacuje.

(Tanjug)