Goran B. sumnjiči se da je seksualno zlostavljao svoju nepokretnu taštu, a ovaj monstruozan čin potresao je meštane sela Mrštane kod Leskovca.

Žitelji ovog sela na jugu Srbije navode da su svi zatečeni i šokirani onim za šta se osumnjičeni tereti. Pojedini meštani tvrde da ovo, navodno, nije prvi put da je Goran B. ispoljavao nasilničko ponašanje prema ženama.

- Non-stop je pijan, nije normalan - rekao je jedan od meštana.

Prema rečima žitelja Mrštana, porodica važi za problematičnu.

Podsetimo, Goran B. je, kako se sumnja, 19. jula silovao taštu iskoristivši odsustvo supruge, koja za to vreme bila kod sina u drugom selu.

Osumnjičenom je određen pritvor u trajanju do 30 dana, saopšteno je iz Višeg suda u Leskovcu.

Alo/Telegraf

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