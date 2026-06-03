Nakon ponovnog saslušanja bivšeg načelnika Policijske uprave za grad Beograd V. M., advokatska kancelarija "Vasiljević legal" i njegov branilac, advokat Nemanja Vasiljević dostavili su saopštenje u kojem su naveli razloge za njihovo oglašavanje, kao i V.M. iskaz koji je danas dao u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

U saopštenju je ukazano da su nakon tri sedmice od započinjanja krivičnog postupka prema V. M. rešili da prekinu medijsku ćutnju koju su, kako se navodi, smatrali primerenom za ovu fazu krivičnog postupka iz krajnje profesionalnih razloga.

Međutim, kako se dalje tvrdi u saopštenju, ni posle tri sedmice od započinjanja krivičnog postupka nije izveden nijedan dokaz koji V.M. dovodi u vezu sa teškim, a neistinitim optužbama iznetim u naredbi za sprovođenje istrage i krivičnoj prijavi UKP-a, a V.M. se i dalje nalazi u pritvoru.

Zbog toga smatraju da je neophodno da javnost upoznaju sa istinom, te su u integralnom obliku, kako navode, preneli deo V.M.današnjeg iskaza datom Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, koji prenosimo u celosti:

- Napominjem da sam odmah ujutru 13. maja o svim saznanjima upoznao UKP PU za grad Beograd o čemu sam sačinio i službenu belešku, a sve u cilju utvrđivanja realnih činjenica i da dođemo do istine. U UKP-u sam zahtevao poligrafsko testiranje kako sebe, tako i policijskih službenika koji su mi dati na službeno obezbeđenje. U najboljoj nameri sam policijskim službenicima izneo sve što sam saznao, izneo sam istinu, ali ih očigledno ta istina nije interesovala. Policijski službenici koji učestvuju u ovom mom progonu i nameštanju su vrlo zlonamerno i perfidno doveli u zabludu i ovo tužilaštvo i državu, kao i MUP i javnost gde sam ja predstavljen kao monstrum, bez ijednog jedinog dokaza. To mogu da urade sutra bilo kome od vas, bilo kojem građaninu. Ti potpisnici krivične prijave vam nisu dostavili nijedan pribavljeni dokaz uz krivičnu prijavu. Zlonamerno i manipulativno prema meni, a i prema vama napisali apsolutne neistine što ste, posle tri nedelje koliko sam u pritvoru i sami mogli da se uverite. Vrlo naivno sam se odazvao pozivu i došao sa istinom i kod kolega i kod vas. Od strane VJT u predlogu za određivanje moga pritvora i mojim kolegama prepisani su samo podaci iz krivične prijave bez sagledavanja i jednog dokaza koji su tada, i sami postupajući policajci u UKP-u pred mojim braniocem izneli da imaju. Tada su naveli da su u restoranu bile, kako su i sami rekli, kurve, te nisam znao o kojim se osobama radi, što govori o odnosu tih policijskih službenika prema svedocima, a i prema meni. Rekli su nam da su uradili kamere sa moje zgrade, kamere oko restorana, oko zgrade pok. Nešovića, na trasi kretanja mene i ostalih lica. Rekli su nam da su neki telefon našli u kontejneru, da su završene bazne stanice i razgovor je bio potpuno neformalan gde sam u potpuno naivnom i iskrenom odnosu došao, da kažem svoja saznanja. Tužilaštvu pretpostavljam nisu dostavljeni ti dokazi koji su do tada bili pribavljeni uz krivičnu prijavu. Podaci iz predloga za pritvor izašli su u medije gde su danima pravljene emisije o meni kao monstrumu, lišen bilo koje mogućnosti za odbranu. Iako sam i ja i moje kolege sa saznanjima koja smo imali izneli i na sva pitanja odgovorili u nadi da se što pre utvrdi i dođe do realnih činjenica koje ukazuju na stvarno činjenično stanje. Utvđeno je, koliko sam upoznat, da smo oko 35 minuta pre ubistva napustili restoran, da sam došao kući, što moja supruga i starija ćerka mogu da potvrde, kao i kamere sa zgrade i stana. I dalje sam u pritvoru naivno verujući da će dokazi značiti nešto - rekao je V.M., prenosi Tanjug.

V.M. je ranije danas, kako je saopštilo Više javno tužilaštvo u Beogradu, ponovo saslušan na okolnosti izvršenja krivičnih dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela u odnosu na nove dokaze, prikupljene u toku istrage. On je obuhvaćen naredbom o sprovođenju istrage koja se vodi protiv još 10 lica povodom krivičnog dela Teško ubistvo izvršenog na štetu A.N. u restoranu "27" 12. maja 2026. godine, jer postoje osnovi sumnje da kao načelnik Policijske uprave za grad Beograd nije prijavio izvršenje krivičnog dela iako je imao saznanja o izvršenju istog.

Prvi put je bio saslušan 15. maja 2026. godine.