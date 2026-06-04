Međutim, čest problem pri zamrzavanju je da se plodovi slepe, puste višak vode i izgube teksturu. Uz pravilnu pripremu, trešnje mogu ostati gotovo iste kao sveže i do godinu dana.

Kako pravilno pripremiti trešnje za zamrzavanje

Za zamrzavanje birajte zrele, čvrste i neoštećene trešnje. Voće treba dobro oprati pod mlazom hladne vode kako bi se uklonile nečistoće i prašina.

Nakon pranja, veoma je važno da se trešnje potpuno osuše. Višak vlage je glavni razlog stvaranja leda i slepljivanja u zamrzivaču.

Da li vaditi koštice?

Koštice se mogu ostaviti ili ukloniti:

Sa košticama – trešnje bolje zadržavaju oblik i sočnost

– trešnje bolje zadržavaju oblik i sočnost Bez koštica – praktičnije su za kasniju upotrebu u kolačima i smutijima

Izbor zavisi od načina korišćenja.

Trik da se trešnje ne slepe u zamrzivaču

Najvažniji korak je predzamrzavanje:

Rasporediti trešnje u jednom sloju na pleh obložen papirom za pečenje Voditi računa da se plodovi ne dodiruju Staviti pleh u zamrzivač na nekoliko sati dok se trešnje potpuno ne zalede Nakon toga ih prebaciti u kesu ili posudu za zamrzavanje

Ovaj postupak sprečava da se trešnje zalepe u jednu masu i omogućava lakše korišćenje po potrebi.

Kako ih pravilno čuvati

Prilikom pakovanja u kese ili posude važno je izbaciti što više vazduha kako bi se očuvala svežina. Preporučuje se da se napiše datum zamrzavanja.

Na ovaj način, trešnje mogu trajati do 12 meseci, dok je najbolji ukus u prvih 6–8 meseci.

Dodatni trik za bolji ukus

Ako se trešnje koriste za kolače ili deserte, pre zamrzavanja mogu se posuti tankim slojem šećera. Šećer pomaže da zadrže intenzivniji ukus i smanjuje ispuštanje tečnosti tokom pečenja.