Glumica Marija Karan (44) objavila je nekoliko fotografija na društvenim mrežama na kojima se vidi kako se rashlađuje po toplom vremenu, a najviše se komentarisala njena vitka linija, kao i činjenica da za svoje godine odlično izgleda.

Glumica je naime, pozirala sa naočarima na glavi, a komplimenti su se samo ređali.

Marija Karan

Sa bivšim ima sina

Inače, početkom februara 2021. godine Marija Karan zvanično se razvela od Džoela Lubina nakon sedam godina zajedničkog života. Da su i nakon bračnog rastanka ostali u dobrim odnosima, glumica pokazuje na društvenim mrežama.

- Marija i Džoel su jako posvećeni roditelji, te su i pored razvoda rešili da ostanu u prijateljskim odnosima, prvenstveno zbog naslednika Marka Lea. Njih dvoje su ostavili sve ljubavne nesuglasice po strani i sada su samo usredsređeni da sin ne trpi zbog njihovog rastanka - rekao je izvor blizak našoj glumici svojevremeno.

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