Glumica Marija Karan (44) objavila je nekoliko fotografija na društvenim mrežama na kojima se vidi kako se rashlađuje po toplom vremenu, a najviše se komentarisala njena vitka linija, kao i činjenica da za svoje godine odlično izgleda.

Glumica je naime, pozirala sa naočarima na glavi, a komplimenti su se samo ređali.

Sa bivšim ima sina

Inače, početkom februara 2021. godine Marija Karan zvanično se razvela od Džoela Lubina nakon sedam godina zajedničkog života. Da su i nakon bračnog rastanka ostali u dobrim odnosima, glumica pokazuje na društvenim mrežama.

- Marija i Džoel su jako posvećeni roditelji, te su i pored razvoda rešili da ostanu u prijateljskim odnosima, prvenstveno zbog naslednika Marka Lea. Njih dvoje su ostavili sve ljubavne nesuglasice po strani i sada su samo usredsređeni da sin ne trpi zbog njihovog rastanka - rekao je izvor blizak našoj glumici svojevremeno.

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