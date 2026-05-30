Težak udes dogodio se večeras oko 19,20 u Jajincima u Beogradu. Kako se saznaje, sudarila su se tri vozila.

Povređene su tri žene i jedno dete. One su prevezene u Urgentni centar, a dete u dečiju kliniku Tiršova.

Stepen povreda nije poznat.

Okolnosti udesa se ispituju.

