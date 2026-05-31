U Crnotravskoj ulici na Voždovcu juče oko 9 časova izbio je požar u jednom ugostiteljskom objektu, a prema prvim informacijama, sumnja se da je vatra podmetnuta, saznaje Telegraf.rs.

Kako Telegraf saznaje, policija je tokom uviđaja pronašla kanister za koji se pretpostavlja da je korišćen prilikom izazivanja požara. Srećom, pričinjena je manja materijalna šteta, jer se vatra nije proširila u većem obimu.

Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, u trenutku incidenta kafić nije radio, pa nije bilo gostiju niti povređenih osoba.

Na lice mesta izašli su pripadnici policije koji su obavili uviđaj i izuzeli tragove radi daljeg veštačenja. Za sada nije poznato ko stoji iza napada, niti šta je bio motiv.

Istraga je u toku, a policija radi na identifikaciji osobe koja je podmetnula požar.

