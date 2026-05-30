Maloletni V. J. (17), koji je izboden u petak u gradskom autobusu u Grockoj, nalazi se u teškom stanju i lekari se bore za njegov život.

Prema najnovijim informacijama, tinejdžer je zadobio teške telesne povrede opasne po život i hitno je zadržan na daljem lečenju u bolnici.

Krvavi pir odigrao se na redovnoj liniji gradskog prevoza 302. Prema rekonstrukciji događaja, povređeni V. J. je ušao u autobus na jednoj od stanica, ne sluteći šta ga čeka.

U vozilu se već nalazio njegov vršnjak, maloletni I. M. (17). Kako saznajemo, on je potpuno bez povoda prišao žrtvi čim je ušla u autobus, potegao hladno oružje i počeo da ubada tinejdžera. V. J. je zadobio dve jezive ubodne rane u predelu grudi, kao i u predelu šake, kojom je verovatno pokušao da se odbrani od pomahnitalog napadača.

Pripadnici Policijske stanice Grocka reagovali su munjevito nakon prijave incidenta. Brzom i efikasnom intervencijom locirali su i uhapsili osumnjičenog I. M.

Kod napadača je prilikom hapšenja pronađen i nož kojim je, kako se sumnja, izvršen ovaj stravičan napad.

Protiv maloletnog I. M. biće podneta odgovarajuća krivična prijava, a kompletnu istragu o ovom stravičnom napadu preuzelo je Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje će utvrditi sve okolnosti ovog pokušaja ubistva.

Kako se saznaje, u vreme napada maloletnik je bio u društvu dva druga koja su svedoci jezivog napada!

(Telegraf.rs)