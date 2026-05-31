Video snimak koji prikazuje holandske policajce kako na silu bacaju trudnu Palestinku izazvao je burne reakcije u Holandiji, prenosi grčki poral Pronjuz.

Kao se navodi, snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju ženu kako pada na zemlju tokom policijske intervencije, dok drugi snimci prikazuju kako je policajci odnose.

Trudna Palestinka tvrdi da se obratila policiji kada su joj uhapsili muža, tražeći da ostane sa njim, bez pokazivanja agresivnog ponašanja. Žali se da je tretman koji je dobila bio nesrazmeran i da je imao ozbiljne posledice po njenu trudnoću.

Prema njenom svedočenju, nekoliko dana nakon incidenta, porodila se prevremeno i morala je da se podvrgne daljim medicinskim testovima. Za sada nisu objavljeni zvanični podaci koji potvrđuju vezu između incidenta i prevremenog porođaja.

Sa svoje strane, holandska policija kaže da su njihove snage pozvane u smeštajni objekat nakon žalbi na vandalizam i pretnje oštrim predmetom.

Istraga je i dalje u toku i do sada nije donet zvaničan zaključak o zakonitosti ili srazmernosti postupaka policajaca.