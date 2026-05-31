Jeziv zločin u Kuli šokirao je javnost nakon što je otkriveno da je muškarac usmrtio rođenog brata, a potom pokušao da prikrije tragove i mesecima obmanjivao porodicu, rodbinu i komšije.

Prema informacijama iz istrage, tragediji je prethodila dugotrajna porodična svađa između dvojice braće koja je vremenom eskalirala i kulminirala u fizičkom sukobu. U jednom trenutku došlo je do obračuna tokom kojeg je stariji brat, kako se sumnja, usmrtio mlađeg.

Nakon zločina, te 2017. godine, osumnjičeni nije pozvao policiju, niti pokušao da prijavi šta se dogodilo. Umesto toga, kako se sumnja, doneo je odluku da telo sakrije i ukloni sve tragove krvavog obračuna iz porodične kuće.

Telo je, prema navodima iz istrage, stavljeno u veliko plastično bure, a zatim dodatno prekriveno i zaliveno betonom. Nakon toga je, kako se sumnja, sakriveno u pomoćnom objektu na imanju, u šupi, gde je godinama ostalo skriveno od očiju javnosti.

U međuvremenu, osumnjičeni je mesecima, pa i duže, održavao potpuno drugačiju priču. Komšijama i rodbini govorio je da je žrtva otišla u Nemačku da radi, čime je pokušavao da prikrije nestanak i stvarni ishod događaja. Upravo ta priča je, prema svemu sudeći, dugo držala okolinu u zabludi.

Sumnje su počele da se javljaju tek kada porodica duže vreme nije imala nikakav kontakt sa mladićem, što je bilo neuobičajeno. Nakon prijave nestanka, policija je pokrenula istragu i izvršila detaljan pretres imanja.

Tokom pretrage, inspektori su došli do tragova koji su ih odveli do pomoćnog objekta, gde je u podu šupe pronađeno bure. Kada je uklonjen betonski sloj, otkriveno je telo nestalog mladića.

Nakon ovog šokantnog otkrića, osumnjičeni je uhapšen i sproveden nadležnim organima, čime je stavljena tačka na slučaj koji je uznemirio Kulu i celu Srbiju.