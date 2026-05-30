Mitar S. (21) iz sela Lipnica kod Čačka preminuo je noćas oko dva sata iza ponoći u jedinici intenzivne nege čačanske Opšte bolnice od stravičnih povreda koje je zadobio u četvrtak kasno popodne kada se na njega prevrnuo traktor dok je pripremao teren oko slave Svete Trojice, ostavljajući iza sebe dvogodišnje dete i suprugu u drugom stanju.

Čitav kraj pod Jelicom i njegova porodica ostali nemi od šoka i tuge. Mladi poljoprivrednik je odmah nakon nesreće sa teškim telesnim povredama hitno transportovan u bolnicu, gde je ubrzo po prijemu operisan, ali i pored maksimalnih napora dežurnih lekara koji su ga vraćali u život nekoliko puta, povrede unutrašnjih organa bile su preteške.

Kako saznajemo od meštana Lipnice, vest o smrti mladog domaćina slomila je sva srca u ovom kraju, jer se radilo o momku za koga su svi imali samo reči hvale.

– Nakon prijema konstatovane su teške telesne povrede, zbog čega je odmah smešten u jedinicu intenzivne nege. Čuli smo da mu je najpre izvađena slezina, a da su svi unutašnji organi, na žalost popucali. Svi smo nemi od šoka i tuge, život je tek bio pred njim – ispričao je za Rinu jedan od potresenih meštana.

Komšije i prijatelji nastradalog Mitra ističu da je on bio izuzetno vredan, pošten i uvek spreman da pomogne svakome kome je pomoć bila potrebna.

- Bio je pravi veseljak, dobar drug i mladić. Baš sinoć kad je došlo do nesreće krenuo je traktorom da povalja teren da pripremi mesto gde će biti proslavljena seoska slava Sveta Trojica. Uvek je bio spreman svima da pomogne, i ovo je veliki gubitak ne samo za porodicu, već i za sve nas - kroz suze je rekao sagovornik iz sela Lipnica.

