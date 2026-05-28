U Velikom Laolu juče je došlo do stravične nesreće na gradilištu u kojoj je poginuo Andrej V. (21).

Andrej V. je bio sin vlasnika poznate firme i na gradilište je juče došao da nadgleda rad a prilikom podizanja cevi ‘betonjerke’ za izlivanje betona, došlo je do spoja sa žicama pod naponom.

- Sve se desilo veoma brzo. Trebalo je da se isprazni beton, da se pravi druga tura. Andrej je prišao, nosio je u ruci limenku. Pio je nešto. Samo je spustio na kamion i srušio se. Preko limenke ga je udarila struja - prepricavaju u selu detalje tragedije.

Za desetak minuta stigla je Hitna pomoć ali mu nije bilo spasa.

Andrej je živeo sa porodicom, ocem , maćehom i četiri sestre. Bio je omiljen momak u društvu. Kažu, vredan, pažljiv prema sestrama a ocu je u poslu bio desna ruka.

- Sa 14, 15 godina je dolazio da radi, nije ga bilo sramota i da se hvata lopate, bio je momak za primer svi smo ga voleli - kažu radnici.

Dok policija i inspekcija utvrđuju sve tačne okolnosti ovog nesrećnog slučaja, iza Andreja ostaje velika tuga porodice, prijatelja i meštana sela.

