Jedan od najtežih porodičnih zločina u Vojvodini dogodio se u porodičnoj kući u Ulici Petefi Šandora u novosadskom naselju Telep

Policija je tog 24 maja 2019.po dojavi ušla u kuću i zatekla tri beživotna tela – Branislava P. (57), Nadu P. (57) i njihovu ćerku Mirjanu J. (32). Svi su imali teške povrede glave, što je ukazivalo na nasilnu smrt izvršenu tupim predmetom.

Prema nalazima istrage, zločin se dogodio u ranim jutarnjim satima, u kući u kojoj su žrtve živele. Na licu mesta uočeni su tragovi borbe i haos u prostorijama, što je dodatno potvrdilo da se radi o brutalnom napadu. Policija je odmah blokirala šire područje i pokrenula intenzivnu potragu za počiniocem.

Sumnja je ubrzo pala na Gorana Jankovića, supruga ubijene Mirjane. Prema policijskim podacima i medijskim izveštajima, on je nakon zločina pobegao sa mesta događaja, a za njim je raspisana poternica. Istragom je utvrđeno da je ranije postojao konflikt u porodici, kao i prijave za nasilje u porodici, zbog čega su bile izrečene mere zabrane prilaska i komunikacije.

Motiv je u javnosti i istrazi povezivan sa dugotrajnim porodičnim sukobima i razvodom koji je bio u toku. Posebno je istaknuto da su u porodičnom okruženju bila i deca, što je dodatno povećalo težinu i emotivni šok javnosti.

Nakon višednevne potrage, osumnjičeni je uhapšen i sproveden u pritvor. Protiv njega je pokrenut krivični postupak pred Višim sudom u Novom Sadu za teško ubistvo tri osobe. Tokom postupka se nalazio u pritvoru, a slučaj je ušao u fazu pripreme suđenja.

Međutim, pre pravosnažnog okončanja postupka, 2020. godine je objavljeno da je Goran Janković izvršio samoubistvo u pritvoru. Time je slučaj pravno ostao bez konačne sudske presude, ali je u javnosti ostao zapamćen kao jedan od najbrutalnijih porodičnih zločina u Novom Sadu u poslednjoj deceniji.