Prijepoljac M.N. (54), radnik preduzeća za preradu drveta „Stara Jela“ u Kolovratu, poginuo je na radnom mestu dok je čistio mašinu.

Kako je saopštilo Osnovno javno tužilaštvo u Prijepolju, do tragedije je došlo u sredu, 27. maja, oko 14:50, u pogonu za preradu drveta preduzeća „Stara Jela“ u Kolovratu.

Radnik M.N. je stradao na radnom mestu dok se nalazio ispod mašine za preradu drveta, koju je u tom momentu čistio, dok je drugi radnik, koji nije znao da se M.N. nalazi na tom mestu, pokrenuo mašinu iz kontrolne sobe.

Na mesto tragedije je odmah došla ekipa Hitne pomoći, ali su mogli samo da konstatuju smrt nastradalog radnika.

Osnovno javno tužilaštvo je izdalo naredbu o sprovođenju obdukcije, a istraga o svim detaljima ovog slučaja je u toku.

Piše: Z.G.