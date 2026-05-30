Danilo Femić, načelnik granične policije pri Policijskoj upravi Prijepolje, poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć kod Bijelog Polja.

Prema još uvek nepotvrđenim informacijama, kako piše "Informer", nesreća se dogodila na putnom pravcu od Gubavča prema Bistrici. U ovoj tragediji, kako se nezvanično saznaje, život su izgubile dve osobe, među kojima je i Danilo Femić.

Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće za sada nisu zvanično saopštene, a nadležni organi sprovode istragu koja bi trebalo da utvrdi sve detalje ovog tragičnog događaja.

Femić je nedavno postavljen na dužnost načelnika granične policije pri Policijskoj upravi Prijepolje. Tokom svoje karijere važio je za profesionalnog, odgovornog i posvećenog policijskog službenika koji je uživao veliko poverenje kolega i pretpostavljenih, piše "Informer".

Njegove kolege opisuju ga kao čestitog i poštenog čoveka, odanog službi i uvek spremnog da pomogne drugima. Upravo zbog takvog odnosa prema poslu i ljudima bio je cenjen i poštovan među saradnicima, piše pomenuti medij.

