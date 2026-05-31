Muškarac V. D. (85) osumnjičen je da je u porodičnoj kući u bjelopoljskom naselju Rasovo ubrizgao visoku i smrtonosnu dozu insulina supruzi M. D. (85) i tako je lišio života. Odmah nakon toga starac je pokušao da presudi i sebi, ali je brzom intervencijom sprečen u toj nameri.

Tragedija koja je šokirala javnost dogodila se u četvrtak, a kao motiv se navodi zajednički dogovor bolesnih supružnika da prekinu patnje. Više državno tužilaštvo (VDT) odredilo je osumnjičenom zadržavanje do 72 sata.

Dežurni tužilac i policija su odmah nakon prijave izašli na lice mesta i rukovodili uviđajem. Kriminalistički tehničar je detaljno pregledao sve prostorije porodične kuće, locirao i izuzeo sve materijalne tragove i predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u predstojećem sudskom postupku.

Telo stradale M. D. hitno je upućeno u Klinički centar Crne Gore u Podgorici. Lekari specijalisti sudske medicine obaviće obdukciju, a toksikološki nalazi biće ključni za zvaničnu potvrdu uzroka smrti. Poznato je da prevelika količina insulina izaziva nagli pad šećera u krvi i hipoglikemijsku komu, nakon čega vitalni organi starice nisu mogli da nastave sa radom.

Ovaj stravičan slučaj iz Bijelog Polja neodoljivo podseća na porodičnu tragediju koja se pre tri godine dogodila u Zemunu. Tada je Z. Ž. (73) usmrtio svoju suprugu V. Ž. (71), a zatim izvršio samoubistvo.

Komšije su tada ispričale da je bračni par imao skladan odnos, ali da je žena bila teško bolesna i da su je retko viđali van kuće. Pretpostavlja se da je upravo teška bolest bila jedini razlog ovog jezivog zločina.

– Njega sam videla pre dve nedelje, dok su sređivali živu ogradu. Nju nisam dugo viđala, a i ranije je izlazila samo noću, da malo prošeta – rekla je tada jedna komšinica za naš list.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage tog slučaja, veruje se da je bila reč o unapred donetoj zajedničkoj odluci. Komšije smatraju da je muž želeo da zajedno sa suprugom napusti ovaj svet kako bi joj skratio muke. Njihova tela pronađena su u krevetu, sa spuštenim roletnama, što je odmah ukazalo na ubistvo iz milosrđa. Tela su otkrivena tek kada je brat Z. Ž. pozvao policiju jer se par dva dana nije javljao na telefon.

Nažalost, kad su u pitanju ovakvi slučajevi oni se gotovo uvek događaju među članovima porodice i neretko osoba koja je „skratila muke“ svom bližnjem izvrši samoubistvo. Deca su dizala ruke na svoje roditelje, roditelji na decu i do sada je uvek bilo zbog teške bolesti.

