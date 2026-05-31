Pevačica Iva Bojanović (41) porodila se 25. maja i rodila treće dete, a sada je pokazala kako izgleda.

Svega šest dana nakon porođaja Iva je pozirala u sobi i podigla majicu, te pokazala stomak.

Ona je na sebi imala steznik, odnosno postporođajni pojas, koji porodilje nose dok im se telo ne oporavi.

Značenje imena Vukan

Podsetimo, Iva i njen partner Joca Stefanović su sinu dali ime Vukan.

Muško ime Vukan je staro srpsko i staroslovensko ime čije je osnovno značenje "izvedeno od reči vuk" (životinja), a u prenesenom smislu označava zaštitnika, neustrašivog borca i onoga ko je spreman da sačuva druge.

Ime potiče od staroslovenske reči za životinju vuk, što u istorijskom kontekstu vuče koren i iz reči sa značenjem "derikoža".

Duboko je ukorenjeno u srpskoj tradiciji. Najpoznatiji istorijski nosilac ovog imena bio je veliki župan Vukan Nemanjić, najstariji sin Stefana Nemanje i brat Svetog Save.

