Meštani Banatskog Dvora i danas sa jezom prepričavaju zločin koji je pre više od decenije šokirao čitavu Srbiju. Sve je počelo kao svađa dvojice poznanika, a završilo se brutalnim ubistvom, skrivanjem tela u buretu i mesecima dugim obmanjivanjem porodice i policije.

Prema tadašnjim saznanjima istrage, između dvojice muškaraca izbila je rasprava zbog neraščišćenih računa. Svađa je ubrzo prerasla u fizički sukob, tokom kojeg je jedan od njih nasrnuo na poznanika i zadao mu smrtonosne povrede.

Kada je shvatio da je čovek mrtav, osumnjičeni nije pozvao pomoć niti policiju. Umesto toga, odlučio je da sakrije tragove zločina.

Sa svog imanja uzeo je veliko plastično bure od 200 litara, kakvo se često koristi u domaćinstvima za kiseljenje kupusa, a potom je telo žrtve ugurao unutra. Kako bi bio siguran da ga niko neće pronaći, preko tela je nasuo pesak i šljunak, a zatim sve zalio betonom.

Tako je, prema navodima istrage te 2014. godine, nastala svojevrsna betonska grobnica u kojoj je telo bilo sakriveno mesecima.

Bure sa zabetoniranim telom potom je prebacio u napuštenu kuću na periferiji sela, verujući da je zauvek uklonio sve tragove zločina.

Dok se nestali muškarac vodio kao osoba za kojom se traga, osumnjičeni je, kako su pričali meštani, potpuno mirno nastavio svakodnevni život. Komšijama i porodici nestalog navodno je govorio da je čovek otišao u inostranstvo ili da se krije zbog dugova.

Međutim, njegov plan nije uspeo.

Posle određenog vremena iz bureta je počeo da se širi neprijatan miris, što je izazvalo sumnju meštana. Nakon prijave građana, policija je pregledala napušteni objekat i pronašla bure.

Kada su istražitelji razbili sloj betona, usledio je šok. Unutra je pronađeno telo nestalog muškarca, čime je razotkriven jedan od najjezivijih slučajeva skrivanja zločina u Srbiji.

Nakon otkrića tela, osumnjičeni je ubrzo identifikovan i uhapšen, a višemesečna misterija nestanka dobila je svoj tragičan epilog.