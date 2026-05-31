Velika grupa ljudi, iz čista mira, nenajavljeno, usred podneva, sa obe strane izleti na raskrsnicu u centru jednog opštinskog mesta u Srbiji. Bio je radni dan, a namera tih ljudi je bila da blokira saobraćaj. U tom momentu na semaforu su se nalazila dva vozila, a treće je naišlo kada je ta gomila izletela sa svih strana.

Ti izgrednici počeli su da lupaju po vozilu i pokušali da izvuku vozača vozila napolje. Vozač je bio sa saputnicima, suprugom i prijateljem, koji su ovo u velikom strahu posmatrali. Nekako se polako vozilo uz lupanje po njemu uspelo izvući iz te gomile ljudi, preći oko dva metra i nastaviti dalje. Milicije nije bilo nigde na vidiku.

Skoro svi studenti su naveli sledeće:

Ova velika grupa ljudi je izvršila krivično delo koje je u krivičnom zakonu navedeno kao "povreda slobode kretanja i nastanjivanja" gde je u tom članu navedeno: ko protivpravno uskrati ili ograniči građaninu Srbije slobodu kretanja... kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Takođe, izvršili su ugrožavanje sigurnosti ljudi u vozilu, a što poznaje Krivični zakon Srbije koji kaže ko ugrozi sigurnost nekog lica pretnjom da će napasti na život ili telo tog lica ili njemu bliskog lica, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Naveli su neki od studenata da se ovde sigurno radi i o krivičnom delu iz oblasti protiv javnog reda i mira, gde je u članu zakona to prepoznato kao nasilničko ponašanje, pa kaže: ko grubim vređanjem ili zlostavljanjem drugog, vršenjem nasilja prema drugom, izazivanjem tuče ili drskim ili bezobzirnim ponašanjem značajnije ugrožava spokojstvo građana ili teže remeti javni red i mir, kazniće se zatvorom do tri godine.

Dobro je većina studenata primetila da se ovde može primeniti i drugi stav ovog člana koji kaže da ako se napred navedeno delo izvrši u grupi ili pri izvršenju dela nekom licu nanese laka telesna povreda ili je došlo do teškog ponižavanja građana, učinilac će se kazniti zatvorom od 6 meseci do 5 godina.

A kao postupak studenti su naveli: Milicija bi trebala da identifikuje pojedince iz ove grupe i protiv njih podnese krivične prijave zbog izvršenih krivičnih dela koji su prethodno navedeni.

Vozač i njegovi saputnici, koji su napadnuti mogu u građanskoj parnici od lica koje je milicija identifikovala da podnesu zahtev za naknadu štete zbog pretrpljenog velikog straha i štete na vozilu!

Posle ovako urađenog kolokvijuma, svi studenti su dobili visoke ocene, a posle toga i uspešno položili ispit iz Krivičnog prava.

A kako je izgledao ovaj slučaj danas u Srbiji kada se stvarno desio?

Neko iz te grupe ljudi je prijavio vozača, svedoka je bilo puno, da je vozač navedenog vozila želeo njih da povredi. Pošto policije nije bilo kada se ovo dešavalo, nadležni iz stanice policije su primili ovu prijavu i zamolnicom poslali patrolu policije na adresu vozača, jer je u prijavi bila navedena registracija vozila, da mu uruče poziv o obaveznom dolasku u policiju radi davanja izjave. Ovo iz razloga što vozač i njegovi saputnici žive u udaljenom mestu.

Vozač je postupio po zahtevu policije, došao u stanicu policije gde se događaj desio i dao izjavu. Na zahtev policije, posle izvesnog vremena, izjave su dali i saputnici, supruga i prijatelj.

Policija je predmet sa izjavama vozača i saputnika prosledila Javnom tužiocu, koji je podigao optužnicu protiv vozača i naveo da postoji osnovana sumnja da je vozač počinio krivično delo izazivanja opšte opasnosti.

Da su tadašnji studenti naveli ovakve pravne kvalifikacije, kao sada javni tužilac, svi bi listom dobili petice, a na ispitu bi ih profesor "toliko rešetao" da bi retko ko položio.