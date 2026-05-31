Maloletni M. G. (17) uhapšen je zbog sumnje je u četvrtak oko 20 časova, nakon žestoke porodične svađe u kući u Bečeju, golim rukama usmrtio svog oca Jovana G. (54). Tinejdžer je neposredno nakon samog čina sam okrenuo broj dežurne službe i prijavio šta je uradio.

Kada je policijska patrola stigla na adresu u Šumskoj ulici, zatekla je jeziv prizor koji je uznemirio i iskusne operativce. Osumnjičeni sedamnaestogodišnjak bio je u stanju teškog šoka, a na njegovoj glavi i desnoj šaci nalazili su se jasni tragovi krvi, koji svedoče o žestini fizičkog sukoba.

Prema saznanjima iz istrage, mladić je odmah po dolasku pripadnika MUP-a počeo da opisuje hronologiju incidenta, pokušavajući da objasni i opravda svoje postupke. Ispričao je da je verbalna rasprava brzo prerasla u brutalni fizički obračun. Tvrdio je da je otac, nakon zadobijenog udarca, pao na pod u hodniku, nakon čega je on navodno pokušao da ga smiri primenom takozvane poluge na vratu. Tinejdžer je pred operativcima izjavio da u tom momentu uopšte nije bio svestan da je taj zahvat smrtonosan, niti da mu je namera bila da usmrti roditelja.

Lekarska ekipa Hitne pomoći, koja je na lice mesta stigla u rekordnom roku, mogla je samo da konstatuje smrt starijeg muškarca. Telo žrtve pronađeno je na podu sa brojnim podlivima, a bilo kakva reanimacija ili pružanje medicinske pomoći više nisu bili mogući jer je čovek već izdahnuo na mestu sukoba.

Inspektori kriminalističke policije obavili su opsežan uviđaj koji je trajao satima. Sa lica mesta izuzeti su svi biološki tragovi i predmeti važni za dalji postupak, koji su hitno upućeni na odgovarajuća veštačenja. Specijalisti sudske medicine obaviće obdukciju kako bi se precizno utvrdio tačan uzrok smrti i udeo pojedinačnih povreda u fatalnom ishodu. Uporedo sa tim, pokrenuta je provera kroz baze podataka Centra za socijalni rad kako bi se utvrdilo da li je u ovoj porodici i ranije bilo zvaničnih prijava za nasilje.

Budući da se radi o starijem maloletniku, dalji postupak vodi se po specifičnim zakonskim odredbama za mlađa lica pred Višim sudom u Novom Sadu. Nadležno tužilaštvo mu je odredilo pritvor u trajanju do 30 dana zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo. Tokom ovog perioda biće naloženo i neuropsihijatrijsko veštačenje osumnjičenog kako bi se utvrdio stepen njegove uračunljivosti u momentu izvršenja dela.

