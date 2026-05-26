Јedna osoba poginula je danas u sabraćajnoj nesreći u mestu Podgajevi kod Živinica, rečeno je Srni u policiji Tuzlanskog kantona.

Portparol Uprave policije kantonalnog MUP-a Adnana Sprečić rekla je da se saobraćajna nesreća, u kojoj su učestvovali motocikl i automobil, dogodila oko 11.30 časova.

Lice koje je povređeno u ovoj saobraćajnoj nesreći prevezeno je u Dom zdravlja Živinice, gde je podleglo povredama.

Uviđajem na mestu nesreće rukovodio je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzla, dok je saobraćaj za vreme uviđaja bio potpuno obustavljen.

Alo/RTRS

