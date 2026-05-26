U saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila oko 14.45 časova u Skugriću kod Modriče, jedna osoba je poginula.

Prema informacijama do kojih je Radio Modriča došla, dve osobe su zadobile teške telesne povrede.

Ekipa Službe hitne pomoći Doma zdravlja Modriča zbrinula je povređene, od kojih je jedna osoba uspešno reanimirana. Drugo osoba je, iako sa takođe teškim povredama u nešto stabilnijem stanju.

Oba povređena lica nakon zbrinjavanja povreda u Hitnoj pomoći prevezena su u bolnicu u Doboju na dalje lečenje.

Uzrok nesreće će biti poznat nakon obavljenog uviđaja.

Alo/ATVBL

