Dragana Mirković ranije je pričala o tome da nije uspela da se po treći put ostvari kao majka, te da ju je ta neostvarena želja pratila i stvorila tugu u srcu za koju nisu znali ostali članovi porodice.

- Sve sam dobila u životu osim trećeg deteta, nažalost. Malo sam zakasnila sa tim i precenila sebe. Svi su mi govorili: "Jao, izgledaš mlađe, nemoguće da imaš te godine." I tako sam se malo zaboravila i onda kad sam htela sa četrdeset godina sebe da obradujem još jednom bebicom, moj biološki sat je bio takav da, nažalost, nisam mogla da dobijem treće dete - pričala je Dragana Mirković , pa dodala:

To je jedina moja neostvarena želja - glasila je priznanje Dragane Mirković za Star ranije istakavši da je zbog toga dugo patila.

- Neko vreme sam jako patila, ali ne više. jer imam divnu decu i radujem se njihovoj deci, pa ću sve to nadoknaditi jednog dana. Doduše, oni su još mladi, treba još da prožive da bi kasnije mogli da budu kvalitetni za brak. Treba u mladosti da se provedeš, a kad se oženiš mlad, onda te taj nedostatak provoda dočeka kad ne treba, tako da im to ne preporučujem - govorila je Dragana ranije, a sada sa nestrpljenjem čeka svoje prvo unuče koje će joj podariti snaja Melani Dimitrijević i sin Marko Bijelić .

Isti problem kao majka

Dragana Mirković nedavno je objavila fotografiju sa naslednicom Manuelom Bijelić koja je mamina kopija! Prelepa crnka živi daleko od očiju javnosti i nikako ne želi da bude deo estrade, što je u više navrata isticala i njena majka.

Pre nekoliko godina Manuela se suočila sa ne tako prijatnom situacijom zbog čega je i morala da se oglasi, što je bilo i prvo i poslednje saopštenje naslednice bisznismena i pevačice.

-Dragi pratioci, zbog zloupotrebe mojih fotografija od strane nekih novinara odlučila sam da deaktiviram svoj profil jer ja nisam javna ličnost i ne želim da čitam neistine o sebi. Hvala na razumevanju, puno pozdrava. Manuela Bijelić - pisalo je u objavi, a njena majka Dragana Mirković, prošla je kroz isti problem.

