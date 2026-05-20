Kamera je zabeležila još jednu vožnju u suprotnom smeru u Srbiji pa se čini da ovoj "epidemiji" nema kraja.

NI stravična nesreća na putu Šabac-Ruma, kod Hrtkovaca, u kojoj su poginule četiri osobe, a koja je direktna posledica vožje u kontrasmeru, izgleda nije bila dovoljna opomena za pojedine vozače.

Ovoga puta snimak dolazi sa Iriškog venca. Kamera je "uhvatila" automobil koji se ležerno kreće kontrasmerom, odnoso kada je video da dalje ne može krenuo je unazad. I to bez namere da se okrene, barem dok traje snimak, pa je sporom vožnjom u rikverc dodatno iznervirao osale učesnike u saobraćaju.

"Oduzeti vozačku dozvolu, trajno", "Ja mislim da je tabla na kojoj piše STOP KONTRASMER velika kao neboder i ti prođes pored nje i ne skontaš je, ovo je fantazija...", "U zatvor momentalno na pet godina", "Strašno, kao da se takmiče, danas u 13 časova, žena NS table kontrasmer u Šumadijskoj ulici 30 metara od riblje pijace. Srećom, dva čoveka su je zaustavila", neki su od komentara ojađenih građana.

